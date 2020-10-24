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В Новороссийск въезд закрыт!
24 октября с 18 часов федеральная трасса Краснодар-Новороссийск закрыта, судя по сообщениям очевидцев.
Перед перевалом в поселке Верхнебеканский вот уже больше часа машины стоят в жёсткой пробке.
Прогноз что следующие 7 км ехать час!
Диспетчер службы "Безопасный город" сообщает, что принято решение въезд в город-герой закрыть до окончания ремонтных работ на федеральной трассе на перевале.
Официальных сообщений от МБУ редакция не получала, хотя каждый день приходит информация об отключениях плановых и аварийных.
Кем принято? Где объявили? Почему на трассе нет предупреждений? Не организованы туалеты, вода питьевая? Нет указателей на объезд?
Может это кардинальная мера в связи с нехваткой воды? Всех выпускать и никого не впускать! Как со строительством жилья.
Выбирая маршрут, учитывайте такие сюрпризы от властей МО город Новороссийск.