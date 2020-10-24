В Новороссийск въезд закрыт!

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24 октября с 18 часов федеральная трасса Краснодар-Новороссийск закрыта, судя по сообщениям очевидцев.

Перед перевалом в поселке Верхнебеканский вот уже больше часа машины стоят в жёсткой пробке.

Прогноз что следующие 7 км ехать час!

Диспетчер службы "Безопасный город" сообщает, что принято решение въезд в город-герой закрыть до окончания ремонтных работ на федеральной трассе на перевале. Официальных сообщений от МБУ редакция не получала, хотя каждый день приходит информация об отключениях плановых и аварийных.

Кем принято? Где объявили? Почему на трассе нет предупреждений? Не организованы туалеты, вода питьевая? Нет указателей на объезд?