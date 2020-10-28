Надо снижать скорость в городах да 30 км?

/Транспорт/

Европейские города вводят ограничение скорости в 30 км/ч в рамках "Зеленого пакта" от декабря 2019 года.

Все тот же представитель "СахДорМониторинга", заявил, что "предложение вводить 30 км/ч зоны является ущербным и будет создавать пробки". То есть пробки важнее, чем человеческая жизнь. А эксперт доклад свой начинал с того, что сентябрь 2020 самый смертельный за последние 5 лет.

В Ницце в 60 году был представлен доклад на тему регулирования и безопасности дордвижения. Английский эксперт тогда изучил ограничение скорости и фактические показатели.

В одном и том же городе на разных улицах превышают скорость от 35 до 80% водителей на 15-20 км/ч.

Вообще, это был год глобальных перемен. Это был год начала смены парадигмы дорожной безопасности. С того года Швейцария снизила лимит скорости с 60 км/ч (как и в СССР), при этом имела социальный риск 27 человек, по СССР точно не помню, но что-то около 20-23.

Сегодня в Швейцарии основная скорость 30 км/ч и это одна из самых безопасных стран мира.

в нашем регионе в 2019 погибло 16 человек на 100 000 жителей. Столько же гибнет в Гондурасе, Непале, Монголии.

Данные ГЛОНАСС показывают, что за последние 5 лет выросла средняя скорость передвижения по городу и максимальное количество ДТП с пострадавшими происходит именно тогда, когда скорости на 15-30% выше обычных, выросло число погибших людей на пешеходных переходах с 1 до 4.

Эти нештрафуемые 20 км/ч одна из причин более длинного тормозного пути. Уже почитал форумы, про то "как я никогда не превышаю, хотите – обгоняйте". Забавно. Камеры говорят что 81% едет быстрее лимита по знаку.

Именно по этой причине Лондон увеличил зону ограничения по скорости. Никакого самоконтроля. Только ограничения.

Самыми незащищенными участниками дорожного движения являются пешеходы. В 2016, 2017 и 2019 году в Сахалинской области погибало около 19 человек в год. Никакого снижения нет. Как объясняется? Очень просто - растет автомобилизация. Хотя еще в 40 годах в период бурного рассвета автомобилизации анализируя десятки стран выявили, что смертность в ДТП убывает по мере роста автомобилизации (Кривая Смида).

Но мы идем своим путем. Что забавно, опыт самых безопасных городов мира не рассматривается вообще. А там безопасность снижается на фоне роста автомобилизации. Пример - Швейцария после снижения разрешенной скорости.

Нет такого "там вам не тута", или "климат не тот", "менталитет и все такое".

Скорость везде одинаково приводит к последствиям. Везде.

Что изменилось за эти годы? Изменилась парадигма обеспечения безопасности дорожного движения. Сейчас мир живет в пятом поколении парадигмы. Россия зависла на второй волне с элементами третьей 1925-1970 годов.

"Орловский совет депутатов выступает в защиту интересов автовладельцев, поскольку это вызовет финансовое обременение для водителей и собственников".

Круто. Теоретическая (то есть только при превышении) возможность небольшого штрафа важнее человеческой жизни.

А еще процитирую «Инициатива о штрафуемом пороге» не содержит подтвержденных данных. А откуда им браться, если при оформлении "скоростных дтп" фактор скорости игнорируется

Разумеется, других городов в мире нет и ВОЗ в 2017 году не публиковал отчет о влиянии скорости на ДТП. Штрафуемый порог ограничивает уровень превышения скорости. Если сейчас все свободно едут 50+20 км/ч то по данным ВОЗ вероятность смерти увеличивается с 20% до примерно 40%. Если будут ехать 50+10, то вероятность смерти будет около 27-30%.

Пока у нас некоторые переживают о потерянных 200 рублей на штраф, раз в неделю появляется на карте Сахалина еще одна отметка. Еще один букетик на столбе. А читая материалы ДТП, водители без проблем указывают скорость 50, когда сбивают пешехода на нерегулируемом переходе. При такой скорости движения в городе у пешеходов нет шансов.

Источник: Телеграм-канал