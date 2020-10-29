/Транспорт/
А что ждет Новороссийский троллейбус?
Таллин повторяет ошибку Москвы, в городе решили убить троллейбус.
При этом там мечтают об электробусах и говорят про экологию. Электробусы нужно пускать вместо автобусов, троллейбусы этому не мешают. Более того, троллейбусы дешевле и долговечнее электробусов. Аргумент в экологичности очень спорный, потому что производство и утилизация батарей — дорогое удовольствие с большим углеродным следом.
Всё-таки подход Петербурга с электробусами на базе троллейбусов пока самый адекватный.
Источник: @Наивный лис