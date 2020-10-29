А что ждет Новороссийский троллейбус?

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Таллин повторяет ошибку Москвы, в городе решили убить троллейбус.

При этом там мечтают об электробусах и говорят про экологию. Электробусы нужно пускать вместо автобусов, троллейбусы этому не мешают. Более того, троллейбусы дешевле и долговечнее электробусов. Аргумент в экологичности очень спорный, потому что производство и утилизация батарей — дорогое удовольствие с большим углеродным следом.

Всё-таки подход Петербурга с электробусами на базе троллейбусов пока самый адекватный.

Источник: @Наивный лис