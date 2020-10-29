Операция «Пешеход»

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Инспекторы ГИБДД города Сочи продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов. Аварии с данной категорией заканчиваются серьезными травмами, а зачастую и смертельным исходом.

В последнее время участились случаи ДТП по вине пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Выявив такое нарушение, полицейские составляют на пешехода административный материал по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). В случае если у гражданина нет с собой документов, то нарушитель доставляется в отдел полиции для «установления личности». За время проведения мероприятия 10 пешеходов-нарушителей были привлечены к административной ответственности.

Работа ГИБДД не ограничивается только составлением «протоколов» на нарушителей, главная задача, которая стоит перед службой Госавтоинспекции, это предупреждение ДТП. С этой целью полицейские при движении по маршрутам патрулирования через сигнально-громкоговорящее устройство обращаются к участникам дорожного движения, напоминают о необходимости соблюдать ПДД, доводят где и как правильно переходить дорогу.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю майор полиции Евгений Алексеевич Кривоконев: «За 9 месяцев на территории города Сочи по вине пешеходов произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли и 35 получили ранения. Одной из улиц, где наиболее часто происходят аварии из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, является ул. Донская. В этом году на ул. Донской случилось 7 ДТП, виновниками которых были пешеходы, два человека погибли и 5 получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний участник дорожного движения».

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи