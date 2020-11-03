Путешествовать в «Ласточках» в ноябре можно будет по выгодной цене

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Пассажиры поездов «Ласточка» могут совершать путешествия в ноябре со скидкой от 10 до 40%. Специальная тарифная акция действительна для поездов, курсирующих на различных направлениях в период с 5 по 30 ноября.

Так, например, билет в базовый класс обслуживания поездов «Ласточка» №808 Ростов-на-Дону – Краснодар можно приобрести за 615 рублей, №820 Ростов-на-Дону – Новороссийск – 786 руб., №819/820 Ростов-на-Дону – Анапа – 871 руб., №805/806 Таганрог – Новороссийск – 956 руб.

С полным списком поездов, участвующих в акции, и условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

На поезда «Ласточка» также действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снизится на 20%. Тариф «Больше пространства» позволяет одному пассажиру оформить проезд на двух смежных креслах со снижением стоимости второго на 50%, а по тарифу «День рождения» пассажир-именинник с тремя сопровождающими может купить билеты со скидкой 30% (при условии единовременной покупки).

Оформить билет по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все электропоезда «Ласточка» оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Также во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Источник: пресс-служба СКЖД