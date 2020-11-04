На трассе "Таврида" начали строить многофункциональные зоны

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В Белогорском районе началось строительство первой многофункциональной зоны у федеральной трассы "Таврида", которую предполагается запустить в эксплуатацию в начале 2021 года.

Об этом сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко. "Многофункциональная зона будет включать заправочный комплекс на 10 топливных колонок, стоянку для отдыха, летнюю площадку, автомойку, шиномонтажный комплекс. На площадке уже проложены коммуникации, идет заливка бетона." — заявляет министр. Суммарный объем инвестиций в проект составит почти 300 миллионов рублей.

Источник: @southlands