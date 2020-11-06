Владимир Синяговский: Многоступенчатая система контроля дорожных работ — залог высокого качества объектов нацпроекта

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В ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах используется многоступенчатая система контроля дорожных работ, начиная с заключения контракта, анализа проектной документации, готовности асфальтобетонных заводов к началу сезона и операционного контроля дорожных работ, заканчивая комиссионной приемкой уже готового объекта.

Результат — высокое качество отремонтированных объектов, а значит, и долговечность покрытия.

Выборочный мониторинг (аудит) качества дорожных работ в регионах проводит Общеотраслевой центр компетенций дорожной отрасли (ОЦК), созданный на базе ФАУ «РОСДОРНИИ».

«В этом году для проведения такого мониторинга было выбрано более 350 объектов. По подсчетам специалистов такое количество ? достаточно для того, чтобы с большой достоверностью распространить результаты на весь процесс дорожных работ в целом. Проверка проходит в три этапа. Первый проводится, как правило, до начала производства работ непосредственно на объекте и включает в себя анализ контрактной документации, оценку квалификации сотрудников, проверку оснащенности лабораторий, отбор проб исходных материалов на асфальтобетонных заводах.

На втором этапе специалисты выезжают на объекты, отбирают пробы (керны) из уложенного к тому времени слоя дорожного покрытия для дальнейшего проведения испытаний, оценивают соблюдение правил и технологий производства работ.

Третий этап, кроме отбора проб из завершенного дорожного конструктива, включает и оценку работы организаций строительного контроля, а также отчетных материалов, которые подтверждают качество выполненных работ.

По состоянию на 20 октября экспертами ФАУ «РОСДОРНИИ» проверено 352 объекта, 525 договоров, 593 лаборатории, 288 асфальтобетонных заводов», отметил Владимир Синяговский.