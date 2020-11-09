Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими

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Количество ДТП с пострадавшими в большинстве российских регионов за девять месяцев 2020 года снизилось, при этом меньше всего аварий, в которых пострадали люди, на 100 тысяч единиц транспорта произошло в Чечне, а больше всего — в Республике Тыва.

Рейтинг по аварийности

В январе-сентябре 2020 года, по данным МВД, в России было зарегистрировано 105,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в авариях также уменьшилось – число погибших сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 2,7%, а число раненых — на 10,9%.

Аварийность на дорогах снизилась в большинстве субъектов Федерации, однако в некоторых субъектах был зафиксирован рост. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах на основе данных МВД.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в январе-сентябре 2020 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике аварий с пострадавшими и числу пострадавших в ДТП на сто тысяч жителей региона.

Лидеры и аутсайдеры

В целом по России по итогам января-сентября 2020 года приходится 190 ДТП с пострадавшими на сто тысяч единиц автотранспорта. Лучше общероссийского уровня ситуация в 27 регионах.

Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чечне, где за этот период на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Свердловская область, где данный показатель меньше ста, а также Ростовская область, где аварийность немного превышает этот уровень (102 аварии с пострадавшими на сто тысяч единиц автотранспорта).

Замыкает рейтинг Тува с показателем 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта, что более чем в три раза выше общероссийского уровня и почти в два раза больше, чем в занимающей 84-е место Республике Алтай. Кроме названных еще в двух регионах (Омской и Владимирской областях) количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января-сентября 2020 года превысило 300.

Снижение аварийности

Количество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 73 регионах и в одном не изменилось. Лидером по этому показателю стали Ростовская область, Магаданская область, Республика Марий Эл и Брянская область, где количество ДТП с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось более чем на 20%.

Выросло количество ДТП с пострадавшими в 12 регионах, из них наиболее существенно – более чем на 10% – в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Коми, Ингушетии и на Чукотке.

В 29 регионах число пострадавших ДТП не превысило 0,1% населения.

Лидером по наименьшему числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП являются Чечня и Чукотка, где по итогам января-сентября 2020 года на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 18 и 36 пострадавших в ДТП.

За ними следуют Москва, Дагестан, Томская область, Ростовская область и Ингушетия, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей колеблется в диапазоне от 50 до 60. При этом следует отметить, что в ряде регионов-лидеров по данному показателю значительное число ДПТ с пострадавшими характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.

В частности, Чечня, Чукотка, Ингушетия, Дагестан, Ростовская область, занимают соответственно 85-е, 84-е, 83-е, 80-е и 79-е места по доле погибших в числе пострадавших в ДТП. В этих регионах в январе-сентябре 2020 года из тысячи пострадавших в ДТП 120 погибают. Самая низкая доля погибших в числе пострадавших в ДТП в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»