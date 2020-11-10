Дополнительные поезда будут курсировать в новогодние и рождественские праздники по СКЖД

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В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует назначить около 200 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам в разных регионах страны с 25 декабря по 10 января.

В границах Северо-Кавказской железной дороги планируется назначить дополнительные рейсы из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу Хутор, а из Адлера – в Кисловодск.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут курсировать в Анапу и Новороссийск, из Москвы – в Новороссийск, Адлер и в другие города.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

В случае роста спроса на ряде направлений холдинг «РЖД» сможет увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Источник: пресс-служба СКЖД