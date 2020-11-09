Первые признаки поломки вариатора

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Самым распространенным признаком поломки в трансмиссии CVT является проблема с переключением передач или их самопроизвольным выключением.

Это распространенная проблема, которая является результатом негативных структурных изменений или недостаточного количества трансмиссионной ATF-жидкости, что приводит к тому, что шестерни могут выскакивать со своих мест во время движения.

Кроме того, другими ключевыми симптомами сломанного вариатора являются перебои в работе двигателя. Если ваш автомобиль глохнет на 1-2 сек перед плавным переключением, это должно быть поводом для беспокойства, и может быть прямым следствием любой проблемы. Владельцы автомобилей обычно сталкиваются с такой проблемой по целому ряду причин, которые служат явным доказательством того, что существует какая-то неисправность в автоматической коробке передач или проблемы с трансмиссионной жидкостью, что приводит к таким последствиям.

Наряду с другими распространенными признаками проблемного вариатора может присутствовать эффект передергивания и самопроизвольного ускорения/замедления автомобиля. Когда автоматическая коробка со временем становится слишком загрязненной или забивается мусором гидротрансформатор акпп, автомобиль может начать ускоряться, замедляться, дергаться, крениться. Иногда промывка трансмиссионной жидкостью – это может быть все, что вам нужно сделать для нормализации работы автоматической трансмиссии.

Если автоматическая коробка отказывается включать задний ход, это также является признаком поломки вариатора. При этом холодная погода делает проблему с включением заднего хода намного более распространенной. Это является ключевым и очевидным признаком того, что ваша трансмиссия неисправна. В этом случае можно не сомневаться и сразу ехать на СТО по ремонту вариаторов CVT.

Одним из наиболее очевидных и серьезных симптомов проблемной трансмиссии CVT является износ дисков сцепления. Как и тормозные колодки, диски сцепления в трансмиссии CVT покрыты различными фрикционными материалами для предотвращения перегрева и возгорания. Когда вы выключаете сцепление, этот материал позволяет сцеплению захватывать и передавать мощность двигателя на ведущий вал, чтобы правильно переключить автомобиль на нужную передачу. Однако со временем этот материал изнашивается после продолжительного использования и не обеспечивает достаточного трения, чтобы диск сцепления мог выполнять свою функцию. Замена диска сцепления каждые 50-100 км считается плановым обслуживанием. Если ваши диски сцепления не работают должным образом, это может восприниматься как поломка коробки.

Наконец, два последних симптома неисправной трансмиссии - это то, что может загореться «check» двигателя, или могут присутствовать проблемы с его запуском, или медленный запуск. Еще один простой симптом неисправности коробки передач - это то, что автомобиль вообще не заводится или требуется несколько попыток для запуска, особенно на морозе.

Что еще нужно знать для нормальной работы вариатора?

Во время тестовой езды на новом автомобиле обязательно обратите внимание на следующие моменты. Если вы заметили какие-либо симптомы и признаки неработающей трансмиссии, спросите у консультанта, почему так происходит?

Самое главное, следите за тем, чтобы переключение было плавным и медленным, но не с первой на вторую передачу, а между «Park», «Drive» и «Reverse». Если переключение трансмиссии занимает больше секунды или около того, это может указывать на неисправность вариатора и на то, что она вскоре он может выйти из строя и потребовать ремонта.

Кроме того, вы можете услышать странные звуки, исходящие из трансмиссии. Коробки передач CVT обычно громче и издают больше звуков, чем их традиционные ручные или автоматические аналоги, но они не должны быть слишком шумными, чтобы эти гудящие и стонущие звуки были нормальным и обычным явлением. Если вы слышите слишком много шума или чрезмерных звуков при ускорении автомобиля или почувствуете рывки при ускорении, это повод записаться на диагностику к хорошим специалистам по ремонту АКПП.

Евгений Счастливый