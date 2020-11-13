Новое расписание поездов на 2020/2021 годы позволит пассажирам выбрать удобные варианты поездок

/Транспорт/

13 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг «РЖД» сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России.

В новом графике в границах СКЖД предусмотрено курсирование 178 пар поездов дальнего следования в 146 различных сообщениях. Среди них 16 пар дневных экспрессов на 14 маршрутах, 5 пар двухэтажных поездов на 5 маршрутах. Стоит отметить, что общее количество поездов категорий «Скорый» при этом в новом графике увеличено с 77 до 82 и составляет 46% от общего числа пассажирских поездов.

Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также в целях повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры холдингом «РЖД» пересмотрен подход к разработке графика движения и плана формирования поездов. В расписание появились новые поезда, ряду составов изменили маршруты следования. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок.

К примеру, с 13 декабря назначен новый скорый поезд №115/116 Адлер – Томск. А поезд №215/216 Адлер – Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет ходить круглогодично и изменит номер на №113/114. Благодаря этому жители города Волгодонск, а также ряда других населенных пунктов Ростовской области получат постоянное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и станциями Черноморского побережья.

Так же ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда №83/84 Москва – Адлер и №109/110 Москва – Анапа будут отправляться с Киевского вокзала вместо Курского.

Стоит отметить, что на время горнолыжного сезона изменится маршрут у одного из популярных дневных экспрессов. «Ласточка» №808С/808Э Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт изменит конечную станцию и будет ходить до горного курорта Роза Хутор.

Напоминаем, что для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Источник: пресс-служба СКЖД