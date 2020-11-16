В Омске по иску прокуратуры оспорен противоречащий закону договор поставки легкового автомобиля для нужд бюджетного учреждения

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Прокуратурой Советского округа г. Омска проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что ФГБУ «5 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Омской области (договорной)» на сайте zakupki.gov.ru размещена документация о проведении закупки на поставку легкового автомобиля Лада Ларгус Кросс Люкс.

По результатам проведенного электронного аукциона учреждением заключен государственный контракт с ООО «Азия Авто Усть – Каменогорск» на поставку автомобиля. Вместе с тем, указание конкретного товарного знака в описании закупки является нарушением положений действующего законодательства о контрактной системе и влечет ограничение количества участников такого аукциона. В связи с существенными нарушениями требований закона заместитель прокурора Омской области оспорил заключенный договор в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Омской области договор признан недействительным. Суд обязал бюджетное учреждение возвратить автомобиль, а поставщика - возвратить учреждению более 700 тысяч рублей.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"