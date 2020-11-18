Не разгоняйтесь! Скорость электросамокатов ограничат

/Транспорт/

Скорость электросамокатов в России хотят ограничить. Эта идея правильная, но большой вопрос – будет ли она реализована на практике, рассказал автоэксперт Сергей Радько.

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России захотели ограничить 20 км/ч. Кроме того, предлагается ввести штрафы за нарушения ПДД. С такими предложениями выступили Минтранс и МВД, сообщают Риа Новости со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

"Кто и как будет это контролировать – непонятно, потому что эти устройства не имеют номерных знаков, камеры их как обычно не читают. А кто будет измерять – сотрудники полиции? Вообще бытовые обычные электросамокаты развивают скорость до 25 км/ч, то есть технически они и так эту скорость почти не превышают. Хотя по ПДД под мопед попадают средства, у которых мощность от 250 ватт и скорость до 50 км/ч, то есть некоторые электросамокаты попадают под понятие мопеды и на них распространяются другие ограничения, которые предусмотрены ПДД", – отметил Сергей Радько.

Прокомментировал это предложение член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский: "Очень своевременная инициатива. Эта проблема уже обсуждалась в комитете и уверен, что депутаты поддержат поправки в ПДД. В курортных территориях, на набережных Черноморских городов очень часто происходят столкновения, страдают люди. А вот как урегулировать процедуру контроля, тут должны поработать специалисты. Нужно к обсуждению привлечь общественность."

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/