Новороссийские полицейские проводят профилактическую работу с пассажирами общественного транспорта

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Стражи правопорядка разместили в салонах городских автобусов и троллейбусов листовки с информацией по профилактике дистанционных мошенничеств.

На территории города Новороссийска проводится информационно – профилактическая акция по предупреждению дистанционных мошенничеств. В рамках акции при активном взаимодействии полицейских с представителями МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска», и Общественного совета с целью информирования пассажиров общественного транспорта о том, как не стать жертвой телефонных и Интернет мошенников, стражи правопорядка разместили в салонах городских автобусов и троллейбусов профилактические листовки с информацией о способах совершения дистанционных мошенничеств.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску