Кому достанется 1,4 миллиарда с новой железной дороги от Москвы до Сочи

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Минтранс России определился с концепцией проекта "Южный кластер", который поручил проработать Президент Владимир Путин. Только железнодорожная часть новой магистрали, которая пройдет в 6 регионах, обойдется в 1 трлн 365 млрд рублей.

Из этой суммы 429 млрд рублей будет стоить реконструкция имеющихся и строительно новых дорог от подмосковной станции Ожерелье до Горячего Ключа. Но самые большие расходы, 935 млрд рублей, связаны со строительством новой высокогорной железной дороги в Краснодарском крае от станции Кривенковская до Сочи с ответвлением на Лазаревское. Эта горная дорога будет располагаться на удалении около 10 км от побережья. Она позволит снизить экологическую нагрузку, а также "сделать сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении удобнее и быстрее", заявил Путин. Также уже в будущем году РЖД планировал начать усиление инфраструктуры линии от адыгейской станции Энем до Горячего Ключа - часть нового кластера.

Источник: @Смутное время