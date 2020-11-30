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Грузовые автомобили не смогут въезжать в Краснодар
Ограничения в дневное время введут перед Новым годом. С 14 по 31 декабря грузовой автотранспорт не сможет ездить по дорогам краевой столицы.
Ограничение действует с 6:00 до 22:00. Такое решение приняли власти Краснодара для того, чтобы снизить предновогодний ажиотаж, пробки во время которого уже давно стали традиционными.
Грузовым компаниям рекомендовано организовывать доставку грузов к торговым центрам, строительным магазинам, складами только в ночное время.