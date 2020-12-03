Газовое оборудование на автомобиль по всем правилам

/Транспорт/

Госавтоинспекция города Сочи разъясняет порядок установки оборудования для питания двигателя газообразным топливом на зарегистрированное в установленном порядке транспортное средство. Требования определены Постановлением Правительства от 06.04.2019 г. №413 «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Государственная услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств возложена на подразделения Госавтоинспекции.

Для получения разрешения владелец транспортного средства или его доверенное лицо представляет в подразделение Госавтоинспекции следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения;

б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;

в) доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица на представление интересов владельца транспортного средства (для доверенного лица);

г) заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений, выданное уполномоченной организацией.

(под уполномоченной организацией понимается испытательная лаборатория (центр), аккредитованная в национальной системе аккредитации на оценку соответствия требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия", включенная в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.)

После чего Подразделение Госавтоинспекции осуществляет проверку представленных документов и по ее результатам выдает разрешение или отказывает в его выдаче с указанием причин отказа.

При получении разрешения от подразделения Госавтоинспекции заявитель выбирает поставщика услуг по установке газобаллонного оборудования.

Следующим шагом является прохождения технического осмотра с установленным ГБО.

Заключительным этапом является получение протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений от уполномоченной организации. После чего для осуществления проверки и получения свидетельства, владелец транспортного средства или его доверенное лицо представляет в подразделение Госавтоинспекции, транспортное средство с внесенными в его конструкцию изменениями и следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства;

б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;

в) доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица на представление интересов владельца транспортного средства (для доверенного лица);

г) декларация производителя работ по установке на транспортное средство оборудования для питания двигателя газообразным топливом

д) протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений, оформленный уполномоченной организацией;

е) копия документов об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства;

ж) разрешение.

Подразделение Госавтоинспекции производит осмотр транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями, осуществляет проверку представленных документов, и по результатам этих действий выдает свидетельство или отказывает в его выдаче с указанием причин отказа.

В свою очередь ответственность за Внесение изменений в конструкцию транспортного средства без разрешения Госавтоинспекции предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусматривает прекращение регистрации транспортного средства.

Прием граждан осуществляется в понедельник, вторник, среду и пятницу с 09 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. По адресу:

ул. Пластунская, д. 123. При посещении необходимо иметь средства индивидуальной защиты.