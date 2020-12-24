Пассажиры могут приобрести билеты для новогодних путешествий на российские курорты со скидками

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В целях развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров, планирующих посетить популярные российские курорты в новогодние и рождественские праздники, Федеральная пассажирская компания предлагает воспользоваться выгодными предложениями при покупке билетов на верхние места в вагоны купе.

Так, до 16 декабря можно оформить билет на поезда №481/482 Москва-Новороссийск и №143Ч/143С Москва-Кисловодск по специальным тарифам от 1999 рублей. Совершить поездки в рамках этой акции можно по отдельным датам с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Также до 17 декабря действуют специальные цены для поездок в Адлер и Роза Хутор из Москвы. Например, до популярного горнолыжного курорта Роза Хутор можно добраться на поезде №160С/160М сообщением Москва – Роза-Хутор от 2999 рублей, а до Адлера на поезде №306М/306Й и №471/472 сообщением Москва – Адлер от 2799 рублей. Совершить поездки в рамках этой акции можно по отдельным датам с 23 декабря 2020 года по 9 января 2021 года.

Совершить поездку со скидкой в новогодний период до горнолыжного курорта Роза Хутор и обратно пассажиры также могут из Ростова-на-Дону на дополнительном поезде №18 «Лыжная стрела». До 23 декабря билеты на верхние места в купейные вагоны этого поезда можно приобрести по специальному тарифу 1499 рублей, совершить поездки в рамках акции – по отдельным датам в период с 25 декабря по 10 января.

Специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК» и не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

АО «ФПК» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. Их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Источник: пресс-служба СКЖД