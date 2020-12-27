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С 26 декабря на дорогах города Сочи проводится профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир!».

Целью которой является предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

В ходе мероприятий, должностные лица Госавтоинспекции напоминают водителям, что дети и подростки являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Находясь в автомобиле, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем, и обязанность водителя создать условия, при которых ребенок не пострадает.

Начальник отделения административной практики ОГИБДД УВД по городу Сочи майор полиции Антон Васильевич Нестеренко: Согласно пункта 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозка детей младше семи лет в автомобиле, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно), должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Адаптеры ремней безопасности, - так называемые "направляющие лямки", позиционировавшиеся, как детские удерживающие устройства таковыми не являются, и рассматриваются только как составной элемент детской удерживающей системы.

В отношении нарушителей составлялись административные материалы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», с начала года за данное правонарушение было составлено 2547 материалов. Кроме штрафных санкций автоинспекторы вручают листовки, а также рассказывают какие последствия наступают в результате ДТП в с участием детей-пассажиров которые перевозятся без детского удерживающего устройства.

Юным пассажирам, которые ехали в детском кресле, патрульные подарили тематические раскраски и цветные карандаши.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи