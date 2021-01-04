Можно ли победить пробки?

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Какое место должны занимать в городе личные автомобили. Что такое "варламовщина" и "европопулизм"? Скажем по личному примеру.

Когда пытаешься в городе делать то, о чем написано в учебниках и научных статьях, монографиях ведущих транспортных специалистов и практиков, тебя начинают обвинять в европопулизме, упрекать в навязывании европейских ценностей, называть сектантом урбанистов, а любые попытки объяснить происходящее обобщают "варламовщиной". И это забавно, т.к. все современные и молодые урбанисты ничего не выдумывают. Они не говорят своих мыслей - они их ретранслируют и стараются простым языком сказать сложные вещи.

И у них получается, что отражается в количестве просмотров и подписчиках. Сравним: Максим Кац неделю назад рассказал о пробках. Об этом же почти 7 лет назад рассказал профессор Высшей школы Урбанистики Михаил Блинкин. Просмотров 143000 vs. 3000 20 минут от Каца думаю осилите, а вот вам тезисы часовой лекции профессора.

Итак. Историческая функция светофора - пропуск автомобилей независимо от личности водителя.

"Зеленая волна" возможна только там, где в конце пути есть избыточная пропускная способность и когда нет приоритетных пересекаемых потоков. Координированное движение, в которое все так сильно верят - возможно только при высокой связности сети. Практика показывает, что оптимальная сетка - 200(300)х90 метров. (Манхэттенский тип)

Умный светофор. Нет ни одного города России, куда бы не приезжали продавцы умных гаджетов. Чтобы понять, почему это не будет работать, достаточно пройти нетривиальный курс теории транспортных потоков. Умный светофор это как маникюр, но он хорош тогда, когда руки помыли. То есть нужны умные град.решения, как и мытье рук. Должен быть сбалансированный подход на основе грамотного градостроительного решения, на которое уже потом нанизываются красивые и умные игрушки.

Концепция города, приспособленного для автомобиля. Главное действующее лицо - Роберт Мозес.

1 Постулат: 1/3 города отдаем под улицы и дороги, чтобы все могли двигаться на автомобилях

2 постулат: Улицы не дороги. Дороги - не улицы. Улицы - там, где живут. Пешеход - хозяин-барин.

Есть ОТ. Есть светофоры каждые 100-300 м. Дороги - пешеходов и светофоров нет. Отграничена от застройки. Можно ли сделать такой город? Спустя 80 лет осознали, что технически можно, но жить в таком городе неудобно. Все это – Лос-Анджелеская система Вторая концепция - Белая книга (Германия).

Автомобили мы любим, но город - это сбалансированная система. У города с улицами должен быть облик.

Жесткая концепция тесного города - Сингапурская. Не более 9-11% под улицы и дороги с ограничением уровня автомобилизации. Парковочный регламент. Припарковался и мешаешь проезду - голову с плеч. Пользование авто в городе должно регулироваться.

ПАСКАЛЬная ФОРМУЛА (1662 год) - необходимо организовать регулярное движение общедоступных карет по заранее объявленным маршрутам и графикам с жестким исполнением расписания даже без пассажира. Математик и философ - отец системы общественного транспорта. В общественные кареты надо вложить деньги и мозги, чтобы они стали достойной альтернативой.

Дорожная развязка в городе, это самый дорогой способ сместить точку концентрации затора со старого места на новое. Мы все - автовладельцы первого поколения - элемент самоутверждения и благосостояния.

Проблемы образования. Транспортная наука уже 100 лет изучается, а люди, принимающие решения не обладают компетенциями и основами транспортного планирования. Транспортные задачи не решаются транспортными средствами.

Почему происходит неразумное решение транспортных проблем? Что влияет? Коррупция, простое желание освоить бюджет или пробелы интеллектуального свойства. Бывает так, что если деньги вместо глупой стройки были бы просто украдены, городу было бы лучше.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"