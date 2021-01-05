В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в 2020 году выросли на 3,5%, в 2019 году — на 3,9%. В 2018 году традиционная ежегодная индексация тарифов на пассажирские ж/д перевозки в дальнем следовании не проводилась.