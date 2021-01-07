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Поезда «Таврия» свяжут Воронеж и Кисловодск с середины января

В составе поездов будут двухэтажные вагоны типа купе и СВ.

Время в пути - около 17 часов, сообщили в пресс-службе компании перевозчика.

Поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Пермью, Омском, Екатеринбургом, Кисловодском, Астраханью, Смоленском и Москвой, Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом, поезд из Москвы в Адлер продлен до Розы-Хутор.

За год поездами «Таврия» перевезено свыше 1 100 000 пассажиров. Из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.

Источник: @cho_opyat

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Категория: Новости / Транспорт

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