Прямое железнодорожное сообщение Роза Хутор – Гагра продлено до конца апреля

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Туристы из горнолыжного кластера Роза Хутор смогут разнообразить свой досуг, совершив однодневную поездку в Республику Абхазия. В целях развития новых туристических маршрутов Федеральная пассажирская компания продлила период курсирования беспересадочных вагонов №930/929 Роза Хутор – Адлер в составе туристического поезда «Сочи» до конца апреля.

С 13 января поезд № 927/928 «Сочи» будет курсировать из Сочи в Гагру, совершая остановки на станциях Адлер, Веселое, Цандрыпш. В Адлере к поезду будут присоединяться беспересадочные вагоны № 930/929 сообщением Роза Хутор – Адлер.

Туристы, желающие отправиться в Абхазию из Сочи, смогут совершить эту поездку в любой день недели, кроме вторника. Из Сочи поезд будут отправляться ежедневно в 7:45 и прибывать в Гагру в 11:30. В обратный путь из Гагры поезд будет отправляться в 18:43 и прибывать в Сочи в 22:25. Беспересадочные вагоны из Розы Хутор будут отправляться в также ежедневно (кроме вторника) в 07:14 и возвращаться в Розу Хутор в 23:10.

Таким образом, туристы получат возможность провести день в Гагре и посетить достопримечательности Абхазии в составе туристических групп. Купить пакетный тур для посещения озера Рица, Юпшарского каньона, реликтового Национального парка и других знаменитых мест пассажиры смогут непосредственно в поезде, обратившись к проводнику.

Напомним, туристический поезд «Сочи» начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. Вагоны поезда оформлены в стилистике советской эпохи, при этом полностью соответствуют всем современным требованиям. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и usb-портами. Для удобства туристов в поезде есть два вагона-ресторана, меню которых представлено широким ассортиментом блюд русской и абхазской кухни.

Стоит отметить, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

АО «ФПК» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. При необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.

Источник: пресс-служба СКЖД