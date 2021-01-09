В Краснодаре повысили стоимость проезда на коммерческих маршрутах

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Стоимость проезда с 28 до 30 рублей повышают семь коммерческих перевозчиков, которые обслуживают 16 автобусных маршрутов.

Повышать цены будут поэтапно в течение месяца, начиная с 9 января, сообщили в мэрии Краснодара. Рост тарифов связывают с повышением цен на топливо и запчасти, а также с убытками перевозчиков, которые они понесли во время карантина. "Организация перевозок по регулируемым тарифам для города невозможна, так как для этого по расчетам специалистов нужно ежегодно предусматривать в местном бюджете порядка 10 млрд руб., то есть по сути, содержать всех перевозчиков за бюджетные средства. Иначе они обанкротятся", - отметили в администрации города. Стоимость проезда на транспорте основного перевозчика города МУП "КТТУ" пока поднимать не планируют.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"