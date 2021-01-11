ДТП в Лазаревском районе Сочи

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10 января 2021 года в 15 часов 30 минут, в Лазаревском районе, произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека, в том числе 16-летняя девушка.

По предварительным данным, водитель управляя транспортным средством ВАЗ 2110, на мокрой дороге потерял управление и допустил занос вправо, в результате чего наехал на препятствие (бетонное ограждение). От удара ВАЗ перевернулся на крышу, после чего, транспортное средство отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с транспортным средством «Форд», который двигался во встречном направлении по своей полосе.

В результате ДТП пострадал пассажир Форда, а также водитель и 16-летний пассажир автомобиля ВАЗ 2110. В медицинскую организацию, пострадавшие были доставлены скорой медицинской помощью.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, в сочетании с не внимательностью и рассеянностью на дороге приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи