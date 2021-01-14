СКЖД напоминает об опасности выпаса домашних животных вблизи железнодорожного пути

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Железнодорожники напоминают об опасности выпаса домашнего скота вблизи железнодорожного пути в связи с участившимися случаями наезда на животных.

В последнее время в Краснодарском крае и в Адыгее участились случаи выпаса крупного рогатого скота в непосредственной близости от железнодорожных путей. В 2020 году локомотивными бригадами было сделано более 170 записей в книге замечаний, связанных с выходом домашнего скота на путь в Туапсинском, Белореченском районах и в Большом Сочи. В девяти случаях пришлось применить экстренное торможение.

Так, накануне нового года на участке между станциями Лоо и Якорная Щель в Краснодарском крае, где поезд №472 Адлер – Москва совершил наезд на стадо коров. В результате локомотив получил значительные повреждения, а поезд был задержан на 2 часа 30 минут.

Аналогичные случаи фиксируются и в других районах. В Горячеключевском, Абинском, Северском и Тахтамукайском районах зафиксировано более 200 замечаний.

Вместе с тем, нахождение домашних животных поблизости от путей несет непосредственную угрозу безопасности движения.

Железнодорожники напоминают владельцам домашних животных о необходимости соблюдения правил выпаса скота, согласно которым прогон стада должен осуществляться на расстоянии не менее 300 метров от пути, в дневное время, при постоянном надзоре со стороны владельцев либо уполномоченных ими лиц.

В противном случае владельцев домашнего скота ждет штраф и компенсация ущерба, нанесенного в результате повреждений подвижного состава и объектов инфраструктуры.

Источник: пресс-служба СКЖД