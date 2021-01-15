Владимир Синяговский: В Краснодаре организуют сборку новых троллейбусов

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Член комитета по транспорту и строительству ГД Владимир Синяговский обратил особое внимание на машиностроение в Краснодарском крае.

Компания «Алькор» имеет 16-летний опыт в изготовлении троллейбусов и электробусов. Главными преимуществами троллейбусов с запасом автономного хода будут безопасность, экологичность и высокая энергоэффективность. Машины рассчитаны на 110 мест, 35 мест для сидения, будут приспособлены для маломобильных горожан. Предусмотрена климатическая установка салона с бактерицидной обработкой воздуха. Наружная обшивка – из антикоррозийных материалов. Троллейбусы оснастят автоматическими системами экстренного аварийного реагирования и пожаротушения.

«В этом году планируется собрать не менее 10 машин. В целом нужно обновить 143 единицы подвижного состава в КТТУ. С учетом создания новых маршрутов общая потребность в машинах на ближайшие годы составляет порядка 200 единиц. Планируется, что первые 10 машин соберут на базе мастерских краснодарского трамвайно-троллейбусного управления уже в этом году. Специалисты завода «КЛААС» помогут в стажировке мастеров. Собирать троллейбусы будут по европейским стандартам. Такое яркое развитие машиностроения в Крае стало возможным благодаря всесторонней поддержке губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Он уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры края», прокомментировал Владимир Синяговский.