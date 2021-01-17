Владимир Синяговский: Передвижная лаборатория будет оценивать качество российских дорог

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Первая в России универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог, разработанная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», начнет работать весной 2021 года и позволит вовремя выявлять и решать проблемы с качеством дорожного покрытия.

Заказчиком лаборатории «на колесах» «Эскандор», не имеющей пока аналогов в нашей стране, выступил Российский дорожный научно-исследовательского института , а разработчиком – компания ООО «Спецмаш-Диагностика». Все конструкторские решения, сведение систем и проработка методов измерений были разработаны внутри компании, а для выполнения работ по программированию и оптимизации программ, привлекались сторонние компании. «Эскандор» полностью уникальная лаборатория, которая создана с «нуля».

«Принцип работы «Эскандора» заключается в одновременной оценке целого ряда различных параметров, в том числе прочности дорожной конструкции, продольной ровности, глубины колеи и шероховатости дорожного покрытия, а также других характеристик дороги с привязкой результатов к географическим координатам. Систематическая диагностика позволит своевременно выявлять причину будущего разрушения дорожного полотна и правильно назначать ремонтные работы», отметил член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский.