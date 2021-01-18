Аэропорт Краснодара закрылся сегодня в 08:30 и будет закрыт до полуночи

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Или даже дольше. Задержано 16 рейсов, ещё 11 - отменили.

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В Краснодаре из-за закрытия аэродрома 250 пассажиров разместили в гостиницах. В аэропорту продлили ограничения на обслуживание рейсов до 18 января. Это необходимо для того, чтобы расчистить аэродром от снега. По последним данным, задержано 16 рейсов, отменено — 11. Всех людей в терминале обеспечили напитками и горячим питанием. Около 250 пассажиров разместили в гостиницах. Местные жители отправились домой.

Источник: https://bit.ly/2XM9lj9