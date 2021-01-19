О задержке движения поездов на Черноморском побережье Краснодарского края

/Транспорт/

Сегодня в 6.50 на участке Туапсе – Адлер в районе остановочного пункта Водопадный из-за падения постороннего предмета на провода контактной сети были задержаны 11 пассажирских поездов.

В их числе: поезда №802 «Ласточка» Адлер – Краснодар, №814 «Ласточка» Адлер – Майкоп, №821 «Ласточка» Краснодар – Имеретинский Курорт, № 6802 Имеретинский Курорт – Туапсе, № 6803 Туапсе – Имеретинский Курорт, 6003 Туапсе – Аэропорт Адлер, № 169 Москва – Роза Хутор, №35 Санкт-Петербург – Адлер, №87 Нижний Новгород – Адлер, №407 Челябинск – Адлер, №103 Москва – Адлер.

В настоящее время задержки поездов составляют до полутора часов.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.

Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Источник: пресс-служба СКЖД