Путешествовать в вагонах купе поездов южного направления можно будет со скидкой 50% до 31 января

/Транспорт/

Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") предоставляет пассажирам возможность совершать поездки на верхних местах купейных вагонов по более низким ценам до 31 января. Оформить билеты в рамках акции "В январе со скидкой 50%" можно до 28 января 2021 года.

Предложение распространяется более чем на 90 поездов дальнего следования. В их числе поезда: №680 Адлер – Владикавказ, №102 Адлер – Москва, №83 Москва – Адлер, №687 Ставрополь – Москва, №135 Махачкала – Санкт-Петербург, №11 Анапа – Москва, №30 Новороссийск – Москва, №59 Кисловодск – Новокузнецк, №88 Адлер – Нижний Новгород, №128 Адлер – Красноярск, №129 Анапа – Красноярск, №140 Адлер – Барнаул, №145 Москва – Минеральные Воды, №309 Воркута – Адлер, №326 Новороссийск – Пермь, №336 Новороссийск – Екатеринбург.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Источник: пресс-служба СКЖД