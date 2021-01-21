Совершать поездки в вагонах СВ поездов южного направления по выгодным ценам можно до конца января

/Транспорт/

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО "РЖД") предлагает пассажирам совершать комфортабельные путешествия в вагонах СВ по выгодным ценам. В период с 20 по 31 января оформить билеты можно от 2299 рублей.

Предложение распространяется на ряд поездов дальнего следования, в частности, курсирующих по маршрутам: Ростов – Адлер, Ростов – Москва, Адлер – Москва, Новороссийск – Москва, Анапа – Москва, Воркута – Адлер, Кисловодск – Киров, Назрань – Москва, Пермь – Новороссийск.

Совершить поездки можно до 31 января включительно по отдельным датам в зависимости от выбранного направления.

Ознакомиться с полным перечнем поездов, участвующих в акции, а также условиями её проведения можно на сайте ОАО "РЖД".

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах дальнего следования.

Источник: пресс-служба СКЖД