Транспортная полиция Анапы подвела итоги работы за 2020 год

/Транспорт/

В Анапе прошло отчетное совещание по итогу 2020 года Анапского линейного отдела МВД России на транспорте с участием Общественного совета при Анапском ЛО, а также представителей администрации города.

На нем были доложены результаты работы подразделений.

В течение 2020 года подразделениями Анапского ЛО МВД России на транспорте проведена работа по обеспечению правопорядка на транспортных магистралях г-к Анапа и Темрюкского района, обеспечена личная и имущественная безопасность пассажиров, организовано противодействие террористическим и экстремистским устремлениям, в результате чего удалось сохранить контроль над криминальной ситуацией в зоне ответственности и на объектах транспорта.

В течение рассматриваемого периода на объектах обслуживания Анапского ЛО МВД России на транспорте отмечается рост числа выявленных преступлений на 7,5%, всего было зарегистрировано 114 преступлений. Рассмотрено 730 сообщений о преступлениях, что на 4,2% меньше.

Рост количества выявленных преступлений по итогам 2020 года наблюдается в ЛОП в аэропорту Анапа и в Таманском ЛОП.

Общее количество раскрытых преступлений увеличено на 35,1%.

Сотрудниками Анапского ЛО МВД России на транспорте в течение 2020 года раскрыто 6 преступлений из числа не раскрытых прошлых лет, рост составил 50,0%.

Всего привлечено к уголовной ответственности 75 граждан (прошлый год - 54), в том числе 35 граждан, ранее совершавших преступления.

В отчетном периоде зарегистрировано 1 преступление, совершенное с участием двух несовершеннолетних лиц.

За прошедший отчетный период текущего года подразделениями по Анапскому ЛО было выявлено 1635 административных правонарушений. Наложено административных штрафов на сумму 534800 рублей, взыскано 435000 рублей.

За 12 месяцев 2020 года совместно с казаками – дружинниками осуществлено 2968 выходов на дежурство по обеспечению охраны общественного порядка. Всего с участием казаков-дружинников пресечено 590 административных правонарушений.

За прошедший год на объектах транспорта выявлено 164 несовершеннолетних, составлено 36 протоколов.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременного выявления и изъятия подростков с объектов транспорта, ОПДН Анапского ЛО проведено 164 рейдовых мероприятия, в результате которых выявлено 132 несовершеннолетних.

С каждым выявленным подростком и его законными представителями, проводилась индивидуально-профилактическая беседа о недопустимости повторных фактов правонарушений. Устанавливались причины и условия, способствующие совершению проступка, правонарушения.

В течение 2020 года в зоне оперативного обслуживания Анапского ЛО сотрудниками охраны общественного порядка во взаимодействии с представителями иных служб осуществлялись мероприятия по обработке пассажиропотока, находящегося на обслуживаемой территории:

- 5396 пассажирских поездов (прибыло 2698 / убыло 2698), 604155 пассажиров проследовало через железнодорожный вокзал Анапа;

- 141 морская прогулка, 3577 пассажиров – в морском порту Анапа;

- 14916 авиарейсов (прибыло 7458 / убыло 7458); 1767197 пассажиров – в аэропорту Анапа;

- 2133198 единиц автотраснспорта проследовало через Крымский мост (3695882 пассажиров), из них досмотрено 211014 (903397 пассажиров);

- 1980 пассажирских поездов (18603 пассажиров) на станции Тамань-Пассажирская.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте