Новые мультимодальные маршруты открываются в сообщении с курортами Приэльбрусья

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Для повышения качества обслуживания пассажиров, улучшения транспортной доступности и популяризации внутрироссийского туризма холдинг «РЖД» совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» 31 января запускает новые мультимодальные маршруты (поезд + автобус) по единому билету к населенным пунктам и курортам Приэльбрусья.

Пассажиры поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих в сообщении со станцией Минеральные Воды, смогут по единому билету пересесть на автобусы, следующие к населенным пунктам и курортам Приэльбрусья: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау. Рейсы поездов и автобусов состыкованы по времени отправления и прибытия, что сделает пересадку комфортной и позволит сократить время на дорогу. Оформить единый билет можно не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки.

Приобрести единый билет можно уже сейчас в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке такого проездного документа пассажиру оформляется билет на поезд от/до станции Минеральные Воды и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.

Информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда доступна в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: пресс-служба СКЖД