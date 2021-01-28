"Аэрофлот" ушел из Астрахани

/Транспорт/

"Аэрофлот" прекращает полеты в Астрахань. Решение было принято авиакомпанией еще в прошлом году. "Аэрофлот" решил сконцентрироваться на крупных хабах и международных перевозках.

С 1 февраля в Астрахани междугородние рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия". Власти региона уверяют, что прямым рейсом можно будет улететь в Краснодар, Сочи, Волгоград, Грозный, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург.

Источник: @Наивный лис