Рейд ГИБДД Сочи

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Выявлено 295 нарушений Правил дорожного движения, это результат проведенного Госавтоинспекцией города Сочи рейдового мероприятия в ночь с 29-го на 30-е января.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений Правил, во всех районах города, были организованы «посты». 138 сотрудников ГИБДД заступивших на службу организовали сплошную проверку транспортных средств. В результате принятых мер выявлено 10 водителей управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. 7 человек управляли транспортными средствами не имея водительского удостоверения. 3 автомобиля передвигались по нашим дорогам с неисправным рулевым управлением, они были исключены из дорожного движения и доставлены эвакуатором на спец.стоянку до момента устранения причин задержания. У 16 автомобилей были выявлены внесения изменений в конструкцию, в том числе в систему вывода отработанных газов. За превышение допустимого уровня шума было составлено 2 материала. За управление тонированным автомобилем к ответственности было привлечено 154 водителя, дальнейшее движение им разрешалось только после устранения нарушения.

Кроме того при проведении рейда у пассажира одного из автомобилей был выявлен полиэтиленовый пакет с белым веществом внутри, от которого он попытался избавиться когда его попросили выйти из транспорта. Вещество было направлено на экспертизу, а гражданин задержан. В салоне другой машины были обнаружены рецепторные лекарственные препараты. Рецепта на которые у водителя не было, объяснить для чего он их приобрел он также не смог.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи