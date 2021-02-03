В Успенском районе задержано 900 голов сельскохозяйственной птицы, перевозимой без ветеринарных сопроводительных документов

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Сотрудниками ДПС ОВ ГИБДД ОМВД России по Успенскому району при проведении документарного контроля и досмотра автотранспортных средств на стационарном посту ДПС А/Д Р-217 «Кавказ» 209 км выявлено нарушение действующего ветеринарного законодательства РФ, допущенное гражданином при перевозке сельскохозяйственной птицы.

При досмотре автомобиля установлен факт перевозки сельскохозяйственной птицы (кур) в количестве 900 голов, без ветеринарных сопроводительных документов.

Информация по данному нарушению была передана в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер.

В отношении гражданина, совершившего данное правонарушение, должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, а также выдано требование о проведении противоэпизоотических мероприятий.

Задержанная птица направлена на изолированное содержание в Успенском районе края для карантинирования и проведения диагностических и ветеринарно-профилактических мероприятий.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора