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Взаимодействие всех ветвей власти дает реальный результат

В понедельник, 8-го февраля, пройдет заседание градостроительной комиссии, на которой будет заслушан отчет Росавтодора по строительству дорожной развязки на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

В работе комиссии под председательством председателя думы Геленджика Димитриева Михаила примут участие депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, депутаты ЗСК, представители общественности и исполнительной власти.
«Общение с подрядчиками, участвующими в таком масштабном и важном для муниципалитета проекте, важная часть работы нашего комитета. Развязка поможет снять транспортную напряженность вокруг города-курорта, облегчить жизнь туристам и местным жителям.» - отметил Владимир Синяговский.
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Категория: Новости / Транспорт

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