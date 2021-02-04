Взаимодействие всех ветвей власти дает реальный результат

/Транспорт/

В понедельник, 8-го февраля, пройдет заседание градостроительной комиссии, на которой будет заслушан отчет Росавтодора по строительству дорожной развязки на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

В работе комиссии под председательством председателя думы Геленджика Димитриева Михаила примут участие депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, депутаты ЗСК, представители общественности и исполнительной власти.

«Общение с подрядчиками, участвующими в таком масштабном и важном для муниципалитета проекте, важная часть работы нашего комитета. Развязка поможет снять транспортную напряженность вокруг города-курорта, облегчить жизнь туристам и местным жителям.» - отметил Владимир Синяговский.