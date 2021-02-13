Суд взыскал с Новороссийского порта 44, 5 млн рублей за вред Черному морю

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Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону Росприроднадзора и взыскал с ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (ПАО "НМТП") 44 млн 563 тыс рублей.

Это компенсация за вред, причиненный Черному морю.

Ранее сотрудники Росприроднадзора выявили факт загрязнения акватории порта угольной пылью и угольной крошкой на площади более 3,5 тыс кв. метров.

Кроме того, на водной поверхности в районе причала № 6 были обнаружены нефтепродукты на площади 147 кв метров.

ПАО "НМТП" не согласилось ни с постановлением о штрафе в размере 150 тыс рублей, ни с произведенным расчетом вреда и обратилось в судебные инстанции. Однако все они вынесли решения в пользу Росприроднадзора.

Следует отметить, что это не первый иск ведомства, выигранный у одного из крупнейших стивидоров страны.

Так, третьего февраля 2021 года вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края в соответствии с которым с ПАО "НМТП" взыскан 1 млн 735 тыс рублей за нарушения природоохранных требований при перегрузке угля.

Источник: @Наивный лис