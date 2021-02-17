Дополнительные пассажирские поезда назначены на полигоне СКЖД на праздничные дни в феврале и марте

/Транспорт/

Для обеспечения перевозок пассажиров во время праздничных дней в феврале и марте Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» назначены два дополнительных поезда дальнего следования.

Поезд №17/18 сообщением Ростов – Роза Хутор.

19 февраля из Ростова-на-Дону состав отправится в 21:45, а 5 марта - в 21:15. В Розу Хутор 20 февраля и 6 марта поезд прибудет в 10:24. Обратно из Розы Хутор состав отправится 22 февраля и 8 марта в 18:17. Прибытие в Ростов-на-Дону 23 февраля в 08:55, 9 марта - в 08:36.

Поезд № 655/656 сообщением Ростов – Кисловодск: отправление из Ростова-на-Дону 20 февраля и 5 марта в 18:14, прибытие в Кисловодск 21 февраля и 6 марта в 05:43. Обратно из Кисловодска поезд отправится 22 февраля и 8 марта в 23:20 и прибудет в Ростов-на-Дону 23 февраля и 9 марта в 09:09.

В целом по стране АО «ФПК» в период праздников в феврале и марте назначает 100 дополнительных поездов дальнего следования поездов на наиболее востребованных направлениях.

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.

Источник: пресс-служба СКЖД