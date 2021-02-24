Расписание движения пригородных поездов временно изменится в Краснодарском крае и Ростовской области

/Транспорт/

С 25 февраля по 26 марта на перегоне Орловка-Кубанская – Васильево-Петровская будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим будут отменены четыре пригородных поезда на участке Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская, отправлением со станции Орловка-Кубанская в 09:51 и 14:44, со станции Староминская-Тимашевская в 13:03 и 16:28.

Кроме того, изменится расписание других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области.

По завершению работ график движения пригородных составов будет восстановлен.

Северо-Кавказская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Источник: пресс-служба СКЖД