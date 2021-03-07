Владимир Синяговский: Объем дорожного фонда Краснодарского края увеличен до 35,4 млрд рублей...

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На развитие сети автомобильных дорог в 2021 году планируется дополнительно направить 2,8 млрд рублей. Увеличить финансирование удалось за счет поступления доходов сверх прогнозировавшегося уровня и федеральных субсидий.

«Краснодарский край является лидером по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для ускорения сроков завершения начатых ремонтных работ, а так же увеличения перечня новых было принято увеличить объем дорожного фонда. Помимо этого средства пойдут и на содержание мостов, надземных пешеходных переходов.Также в этом году в крае приступят к проектированию подъездной дороги к аэропорту Краснодара. Всего в этом году планируется построить, отремонтировать и реконструировать порядка 620 километров дорог. Ряд объектов на региональных трассах строятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прокомментировал Владимир Синяговский.