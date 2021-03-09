Как российские водители относятся к телематике при покупке ОСАГО? 

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Согласно данным исследования, среди российских автомобилистов нет единодушия, касательно вопроса внедрения устройств контроля скорости и манеры вождения в автомобили.

Мнения большинства водителей оказались диаметрально противоположными и разделились поровну: за установку телематики и против технологии выступают по 38% респондентов. Также достаточно велика доля опрошенных, занявших нейтральную позицию (22%). Всего лишь 2% респондентов затруднились ответить.

Наибольшую поддержку выражают граждане в возрасте старше 56 лет и со стажем вождения 16-20 лет, как одни из самых аккуратных участников дорожного движения. Установка телематики для них является оптимальным способом получить следующий полис ОСАГО по наиболее выгодной цене. Что касается гендерного разделения, то наибольшее неприятие инициатива нашла у мужчин, тогда как женщины в большей степени склонны ее поддерживать.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева отмечает, что «Данные мониторинга об отношении водителей к возможному внедрению устройств контроля скорости и манеры вождения в автомобили вполне коррелируют со статистикой МВД по аварийности. В 2019 году ГИБДД сравнила показатели аварийности и смертности в ДТП по вине водителей разных полов. Согласно этим данным, женщины-водители попадают в аварии в 6-10 раз реже, чем мужчины. А «смертельные» ДТП с участием водителей-мужчин происходили в России в 2019 году в 12,5 раз чаще. Это говорит о том, что женщины на дороге меньше склонны к рискованному поведению и готовы к установке телематики, чтобы в случае аварии иметь доказательную базу своей невиновности. То же самое можно сказать и об опытных водителях с большим стажем. Они одобряют установку телематики из прагматизма, свойственного старшему поколению и уверенным в себе людям».

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов определяет недоверчивую позицию доли респондентов, касательно установки телематики, как довольно популярную среди автомобильного сообщества на данном этапе.

«Водителям попросту нужно «распробовать» выгоду. Часть автомобилистов, не поддерживающих установку устройств контроля скорости и манеры вождения опасаются, что «овчинка не будет стоить выделки». Людям кажется, что её установка сопряжена с некими издержками, а на стоимость ОСАГО существенно не повлияет. Например, полис каско стоит десятки тысяч рублей в год, и телематика позволяет сэкономить 5 – 10 тысяч рублей платежа. ОСАГО, к счастью, стоит намного дешевле, но и телематика поможет сэкономить 1 – 2 тысячи рублей. Да и, казалось бы, зачем мне покупать полис у компании Д с телематикой за 8 тысяч ради гипотетической экономии в будущем, если компания А уже сегодня предложила мне ОСАГО без неё всего за 6 тысяч?», - подчеркнул Пётр Шкуматов, - «Однако постепенно лояльность водителей к телематике будет расти. После индивидуализации тарифов ОСАГО, автомобилисты стараются ездить аккуратнее, чтобы приобрести следующую страховку максимально дешево. С устройствами контроля скорости и манеры вождения, отслеживать такие моменты гораздо проще. Водители, которые мыслят на перспективу, а не ищут сиюминутной выгоды, уже понимают это. Компании могут предлагать страховку со скидкой за скоринг, то есть оценивая аккуратность езды и низкие шансы на попадание в ДТП по вине водителя. Чем лучше оценка, тем ниже стоимость следующего полиса. Заодно индивидуализация обязательной автогражданки таким образом способствует повышению безопасности на российских дорогах».

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что поправки к закону об ОСАГО вступили в силу 24 августа 2020 года. Главное новшество – страховщики получили право формировать индивидуальные тарифы для каждого страхователя на основе специальных тарифных факторов в пределах минимальных и максимальных значений тарифного коридора, установленного Центральным Банком РФ.

Значительная доля российских автомобилистов продолжает воспринимать предложение установить телематическое устройство при покупке ОСАГО, будто им предлагают «кота в мешке». Столь неоднозначные данные получили эксперты Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), подведя результаты мониторинга реформы ОСАГО в начале 2021 года.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»