Билеты на верхние места в купе можно приобрести со скидкой 50% до конца марта

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Федеральная пассажирская компания продлевает действие специальных тарифов на поездки на верхних местах в купе.

До 31 марта пассажиры могут купить билеты на верхние места в купе со скидкой 50% в рамках акции "Путешествуйте в марте со скидкой 50%". Предложение распространяется более чем на 60 поездов. Отправиться в поездку пассажиры могут до конца марта по отдельным датам в зависимости от направления.

Подробнее об условиях проведения акция можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции". Получать информацию о новых предложениях в ежедневном режиме пассажиры также могут в телеграм-канале АО "ФПК" "Скидки на поезд". Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера "Телеграм" название канала.

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.

Источник: пресс-служба СКЖД