КТК модернизируют Морской терминал в Новороссийске

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16 марта подписано Соглашение о намерениях в сфере инвестиций между администрацией муниципалитета и руководством АО «КТК-Р».

Речь идет о проекте «Модернизация объектов Морского терминала АО КТК-Р в рамках Программы устранения узких мест». По проекту будут не только модернизированы имеющиеся узлы учета при погрузке нефти в танкеры, но и дополнительно построены новые. После чего пропускная способность трубопроводной системы КТК увеличится до 80 млн тонн в год.

Игорь Дяченко, подписывая соглашение, отметил его важность не только для Консорциума, но и для всего Новороссийска. Он подчеркнул, что программа рассчитана не только на увеличение доходов предприятия. Важной ее составляющей является повышение экологической безопасности.

- Транспортировка нефти и нефтепродуктов сопряжена с рисками для экологии региона. И тут надо отдать должное руководству КТК за то, что политика предприятия экологические вопросы всегда ставила и ставит в приоритет. Для этого предприятие использует передовые технологии исследования и постоянно совершенствует свою работу в этом направлении, - отметил глава Новороссийска.

В 2021-2024 гг. Консорциум вложит в реализацию программы свыше 9,2 млрд руб., будет создано более 140 временных рабочих мест. КТК будет привлекать к реализации инвестпроекта подрядные организации, в том числе зарегистрированные на территории Краснодарского края. Данное условие также отражено в подписанном документе.

Плодотворное сотрудничество АО «КТК-Р» с администрацией МО г. Новороссийск насчитывает порядка 20 лет. Только в период с 2018 по 2020 годы налоговые выплаты КТК в бюджет Краснодарского края составил около 23 млрд руб.

Источник: Отдел информационной политики и СМИ