Главная задача – обеспечить безопасность государственной границы РФ

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На границе с Абхазией пассажирский трафик в сутки достигает 20 тысяч человек и 2 тысячи транспортных средств.

Всего с начала года пропущено свыше 1,5 миллиона человек и 400 тысяч транспортных средств.

В пункте пропуска «Адлер» специалисты пограничного контроля прилагают все усилия, чтобы со своей стороны обеспечить комфортное пересечение границы для граждан и транспортных средств, при этом максимально качественно выполнить свою главную задачу – обеспечить безопасность государственной границы РФ.

При проведении пограничного контроля сотрудники погрануправления своевременно и в полной мере исполняют предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. Максимальное время, которое контролёры могут затратить на проверку документов, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего. При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.

Напоминаем, что согласно российскому законодательству пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Перед поездкой граждане должны удостовериться, что срок действия паспорта, по которому они собираются пересекать границу, не истек, сам документ в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по пограничному контролю имеют право обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при осуществлении пограничного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением государственной границы граждане могут обратиться в Пограничное управление по телефону доверия в г. Краснодаре 8(861) 219-90-40.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю