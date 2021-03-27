Международные рейсы возвращаются в аэропорты Юга

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С 1 апреля аэропорты юга России возобновят международные перелеты.

Россияне смогут улететь за границу из аэропортов Краснодара, Нальчика, Сочи и еще 10 городов России. Список стран, в которые смогут путешествовать россияне, еще уточняется. Также туристы из России смогут полететь в Германию, Узбекистан, Таджикистан, Венесуэлу, Сирию и Шри-Ланку, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Россияне все также могут улететь и в более популярные страны для отдыха - Турцию, Грецию, Вьетнам, Египет, ОАЭ. В популярных туристических странах россиянам все также нужно будет предоставлять отрицательный тест на короновирус, который был сделан не менее, чем за 72 часа до прилета в страну. Что интересно, цены на туры в Турцию и Египет сейчас превышают показатели двухлетней давности.

В Германии уже с 28 марта будут действовать новые условия въезда. Все пассажиры самолета будут обязаны показывать перевозчикам отрицательный тест на коронавирус, если хотят приземлиться в аэропорту Германии. Такие требования будут действовать до 12 мая. Раньше отрицательные результаты теста требовали только от туристов из стран и регионов, который отнесены к зонам высокого риска из-за коронавируса. Также в Германии россиян ждет обязательная самоизоляция на 10 дней.

В Узбекистане и Таджикистане туристы все также должны будут сдавать экспресс-тест на наличие антигена коронавируса.

Кроме того, с 1 апреля россияне смогут улететь за границу из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Нальчика, Липецка, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Источник: @Наивный лис