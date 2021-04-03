Владимир Синяговский : В программу мероприятий дорожного нацпроекта в 2021 году вошли более 4,8 тысяч объектов

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За два года реализации дорожного нацпроекта в российских регионах в нормативное состояние приведено более 32 тысяч км региональных трасс и городских улиц.

Не менее масштабные задачи стоят перед регионами и в наступающем дорожно-строительном сезоне ? в программу мероприятий 2021 года на сегодняшний день вошли более 4,8 тыс. объектов протяженностью более 14 тыс. км. По состоянию на 25 марта более 83 % из них уже законтрактовано.

Заблаговременная контрактация позволит начать дорожный сезон с наступлением климатической весны, однако в некоторых южных регионах подрядные организации уже приступили к работам.

В Краснодарском крае климат также позволяет проводить ремонтные работы ранней весной. В приоритете — участки дорог у школ и детских садов: помимо установки искусственных неровностей, светофоров и барьерных ограждений на асфальте перед пешеходными переходами также появились предупреждающие надписи: «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Убедись в безопасности».

«В Новороссийске дорожные работы идут на 8 объектах нацпроекта, повышению безопасности здесь также уделено повышенное внимание. Например, масштабные работы проводятся на Мысхакском шоссе, где помимо асфальтирования дороги подрядчики укладывают тротуарную плитку на пешеходной зоне. Уже установили «лежачие полицейские» в районе гимназии № 8», добавил Владимир Синяговский.