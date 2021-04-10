Туристический поезд «Сочи» снова будет курсировать по Черноморскому побережью

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Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») возобновляет курсирование туристического поезда № 927/928 «Сочи».

Для удобства пассажиров, планирующих посетить курорты Черноморского побережья в преддверии майских праздников, поезд совершит разовую поездку в сообщении Москва - Гагра.

Отправиться в путешествие по удлиненному маршруту можно будет 29 апреля. С Казанского вокзала столицы туристический поезд отправится в 22:50 и прибудет в Гагру 1 мая в 12:15.

На привычный маршрут Туапсе – Сочи – Гагра поезд вернется уже со 2 мая. Он будет отправляться из Туапсе по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05:30 и прибывать в Гагру в 11:40. Отправление в обратный путь из Гагры по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибытие в Туапсе на следующие сутки в 00:35.

Кроме того, поезд будет совершать поездку по укороченному маршруту – между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры, а по средам – из Сочи.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое и Цандрипш.

Отличительной особенностью туристического поезда «Сочи» является особая атмосфера советской эпохи в сочетании с высоким уровнем сервиса. В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан и вагон-бар, интерьер которых выполнен с элементами стилистики 1970-1980-х годов. При этом они отвечают современным требованиям. Вагоны оснащены биотуалетами, работающими во время стоянок и движения по санитарным зонам, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Посетители вагона-ресторана смогут заказать разнообразные и вкусные блюда из специально разработанного меню. Также пассажиры смогут отдохнуть в вагоне-баре, где можно перекусить, попробовать разнообразные прохладительные напитки, послушать музыку или сыграть в «Морской бой» на специальном ретро-автомате.

На память о поездке в вагоне-ресторане традиционно можно будет приобрести «съедобные сувениры» - авоськи, наполненные продукцией, которая была популярна в советские времена. Кроме того, в продаже имеются и другие сувениры, которые можно купить у проводника.

Для желающих более подробно и организованно ознакомиться с достопримечательностями Абхазии предусмотрена возможность приобрести туры, позволяющие увидеть самые интересные уголки Республики. В зависимости от тура путешественники смогут посетить озеро Рица, Новый Афон, совершить обзорные экскурсии по таким городам как Гагра, Сухум и др.

С полной информацией о туристических маршрутах пассажиры смогут подробно ознакомиться непосредственно в поездке. Для приобретения экскурсионной программы достаточно будет обратиться к проводнику. Заказать экскурсию можно будет до прибытия поезда на станцию Веселое. Оплатить экскурсии, заказанные в поездке, пассажиры смогут как наличными деньгами, так и банковскими картами.

Напомним, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Источник: пресс-служба СКЖД