Билеты за 120 суток до поездки теперь доступны на популярных южных направлениях
Холдинг «РЖД» увеличивает глубину продажи билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся до 19 сентября 2021 года включительно.
Уже сегодня оформить проездные документы за 120 суток можно на следующие поезда:
№ 3/4 Кисловодск – Москва;
№ 11/12 Анапа – Москва;
№ 19/20 Ростов-на-Дону – Москва;
№ 29/30 Новороссийск — Москва;
№ 35/36 Санкт-Петербург – Адлер;
№ 101/102 Адлер – Москва;
№ 103/104 Адлер – Москва.
Холдинг «РЖД» увеличивает глубину продаж билетов по просьбам пассажиров в связи с ростом спроса на поездки. Это позволяет путешественникам заранее планировать летний отдых и делает поездки доступнее.
Напомним: в 2016 году у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда (вместо 45 суток ранее), а с 10 декабря 2017 года глубина продаж проездных документов была увеличена до 90 суток. Билеты за 120 суток до отправления поезда пассажиры смогли купить впервые 1 апреля 2019 года.
Источник: пресс-служба СКЖД