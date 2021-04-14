Билеты за 120 суток до поездки теперь доступны на популярных южных направлениях

/Транспорт/

Холдинг «РЖД» увеличивает глубину продажи билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся до 19 сентября 2021 года включительно.

Уже сегодня оформить проездные документы за 120 суток можно на следующие поезда:

№ 3/4 Кисловодск – Москва;

№ 11/12 Анапа – Москва;

№ 19/20 Ростов-на-Дону – Москва;

№ 29/30 Новороссийск — Москва;

№ 35/36 Санкт-Петербург – Адлер;

№ 101/102 Адлер – Москва;

№ 103/104 Адлер – Москва.

Холдинг «РЖД» увеличивает глубину продаж билетов по просьбам пассажиров в связи с ростом спроса на поездки. Это позволяет путешественникам заранее планировать летний отдых и делает поездки доступнее.

Напомним: в 2016 году у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда (вместо 45 суток ранее), а с 10 декабря 2017 года глубина продаж проездных документов была увеличена до 90 суток. Билеты за 120 суток до отправления поезда пассажиры смогли купить впервые 1 апреля 2019 года.

Источник: пресс-служба СКЖД